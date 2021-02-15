MasterChef Barbaros Yoloğlu'dan cinsel tercih itirafı

Masterchef Şampiyon adaylarından biri de Barbaros Yoloğlu olmuştu. MasterChef 2020'den yarışmayı ikinci olarak bitiren Barbaros Yoloğlu, sezon boyunca iddialı çıkışları ve yorumlarıyla adından söz ettirmişti.

Ünlü yarışmacı bu defa Sevgililer Günü'nde yaptığı açıklama ile gündemde. Barbaros Yoloğlu cinsel yönelimine dair şunları söyledi.

İşte o paylaşım ve altına yazdıkları:

'Bu zamana kadar yakından uzaktan herkes nasıl davranmam gerektiğini nasıl düşünmem gerektiğini hatta nasıl sevmem gerektiğini öğretmişti bende öğrendiğimi zannetmişim. Ama öyle bir şey oluyor ki bildiğim tüm doğrularla yanlışlarım birbirinin içinde denize düşen kar tanesi gibi eriyip kayboldu.

AŞK İÇİN TEK RENK VERDİLER'

Aşk için tek renk verdiler çektiğimiz ve çektirdiğimiz tüm acılar o renk içindi. Benim aşkım rengarenk ve belki bir gün tüm renklerimizi elimizden aldığınızı düşünebilirsiniz bizi fabrika bacalarından çıkan duman renginin içinde mahkum edip zehirlediğinizi düşünebilirsiniz ama her yağan yağmurun ve esen fırtınanın ardından doğuracağımız güneşte gökyüzünü gökkuşağı ile boyayacağız.' açıklamasıyla paylaştı.