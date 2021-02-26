MasterChef Eslem Sena Yurt'un inanılmaz değişimi

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Seyirciyi Tv8 ekranlarına bağlayan lezzet yarışması MasterChef yıldızları sosyal medyada merak konusu oldu. Jüri üyeleri ile girdikleri diyaloglarla dikkat çeken Eslem'in değişimi takipçilerini şaşırttı.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan pozlarını paylaşan MasterChef'in yıldızı Eslem Sena, gündem oldu.
MasterChef 2018'e damga vuran yetenekli yarışmacısı Eslem'in son hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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