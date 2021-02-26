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  3. 26 Şubat 2021 17:18

MasterChef Eslem Sena Yurt'un inanılmaz değişimi

Seyirciyi TV8 ekranlarına bağlayan lezzet yarışması MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Eslem'in değişimi görenleri şaşırttı.

MasterChef Eslem Sena Yurt'un inanılmaz değişimi
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Seyirciyi Tv8 ekranlarına bağlayan lezzet yarışması MasterChef yıldızları sosyal medyada merak konusu oldu. Jüri üyeleri ile girdikleri diyaloglarla dikkat çeken Eslem'in değişimi takipçilerini şaşırttı.

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Sosyal medya hesabı Instagram'dan pozlarını paylaşan MasterChef'in yıldızı Eslem Sena, gündem oldu.

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MasterChef 2018'e damga vuran yetenekli yarışmacısı Eslem'in son hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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MasterChef , değişim , Eslem Sena Yurt
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