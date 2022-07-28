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MasterChef Güzide Mertcan'dan tepki çeken paylaşım: Hac yapan birine yakışan laf mı?

MasterChef Güzide Mertcan'dan tepki çeken paylaşım: Hac yapan birine yakışan laf mı?

Masterchef'in 2019 yılında öne çıkan yarışmacılarından Güzide Mertcan'ın son paylaşımına tepki yağıyor.

MasterChef Türkiye 2019 yarışması ile tanınan Güzide Mertcan, 7 milyon TL değerindeki eviyle günlerce konuşulmuştu. Güzide Mertcan lüks villasıyla ve diğer evleriyle sık sık gündeme gelirken sosyal medyada da yıllardır popülerliğini koruyor. Lüks yaşantısıyla gündeme gelen Güzide son olarak bir paylaşım yaptı.

MasterChef Güzide'nin paylaşımındaki "Bazen ben seni unuttum ve sen beni kutsamaya devam ettin" sözleri tepki çekti.

HERKES O KELİMEYE TAKILDI
Ancak Güzide Mertcan'ın bu paylaşımı bir alıntıydı ve İngilizce'den çeviriydi. Buna rağmen tepkiler hep benzerdi.

Bir süre önce eşiyle Kabe'den paylaşımlar yapan eski yarışmacıya gelen yorumlardan bazıları şöyle idi:

Kutsamak nedir? Hac yapan birine yakışan laf mı?
Aynen ama okurken tam duygusala bağlarken kendimi kutsama kelimesini görünce şok oldum.Bizim dinimizde kutsama yok
Kutsama ne Güzide Hanım. Kur’an'da kutsamak nerede geçiyor
Yeni umre sonrası bunu düzeltmeniz lazım.
Yabancı bir video o yüzden güzide hanım ince düşüncelidir neden yanlış anlıyorsunuz hemen

 
 
 
 
 
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Güzide Mertcan (@guzidemertcan)'in paylaştığı bir gönderi

 

Etiketler güzide mertçan masterchef paylaşım
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