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MasterChef Güzide'nin sofrasına Yasin Obuz'dan olay yorum

MasterChef Güzide'nin sofrasına Yasin Obuz'dan olay yorum

MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Güzide Mertcan sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye 2019 yarışması ile tanınan Güzide Mertcan sosyal medyada aktif bir isim. Geçtiğimiz yıllarda 7 milyon TL değerindeki eviyle günlerce konuşulan Güzide Mertcan daha sonra evini satıp yine lüks bir almıştı. Lüks yaşantısıyla zaman zaman gündeme gelen MasterChef Güzide son olarak sofrasını paylaştı.

MasterChef Güzide'nin sofrasını paylaşması bazı takipçileri tarafından 'görgüsüzlük' olarak eleştirilirken eski yarışmacılardan Yasin Obuz da arkadaşıyla dalga geçti.

MasterChef ve Survivor yarışmacısı Yasin Obuz Güzide Mertcan'a yaptığı yorumla dikkat çekti. Survivor Yasin yorumunda "Masan bile buram buram zenginlik kokuyor maşallah Güzide. Bi' evlatlık almadın beni yanına, abartmıyorum eli o kadar lezzetli ki Güzide'nin, hâlâ sarması aklımda. Suna da öyleydi" yazdı.

 

MasterChef Güzide bu yoruma ise yanıt vermedi.

 

Etiketler güzide yasin obuz masterchef
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