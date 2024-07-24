MasterChef Kıvanç Karadeniz'ten eski arkadaşlarına ağır sözler

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'in eski yarışmacılarından Kıvanç Karadeniz, "beş para etmezsiniz" diyerek eski yarışmacı arkadaşlarını hedef tahtasına oturttu.

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan ve MasterChef All Star'a da katılan Kıvanç Karadeniz sosyal medyayı salladı.

Karadeniz, "Eski dostlarımı Instagram'dan takipten çıktım. Arkamdan sevdiklerime benimle ilgili şerefsizce iftira atan insanlara sesleniyorum" ifadelerini kullanarak, kendisine yönelik eleştirilere sert bir dille yanıt verdi.

Ayrıca, "Yaptığım bütün destekler size haram olsun, ama arkamdan iftira atmaya devam ederseniz beni susturamayacaksınız" şeklindeki sözleri de dikkat çekti.

MasterChef Kıvanç Karadeniz, "Yarıştığım dönem arkadaşlarımdan bazılarına sesleniyorum; açtığım restorandan yaşadığım ilişkilere kadar arkamdan ahlaksızca şeyler söylemişsiniz, bu yarışmaya 2 yıl hiçbir şey veremediniz, beş para etmezsiniz, benim gibi şerefli insanı bile kıskandınız" diyerek ateş püskürdü.

MasterChef Türkiye 2022'nin ana kadrosunda o dönem Metin Yavuz, Çağatay Akgül, Gamze Tosun, Şeyma Müjdeci, Melih Berkay Gündüz, Burak Revanbahş, Tayfun Genç, Yağız Özçelik, Dilan Karataş, Onur Biçim, Ayaz Geçer, Fatma Nur Uçar, Burak Kaya, Kaan Noyanalpan, Barış Demir, Büşra Zambak ve Serpilay Salkım yer almıştı.