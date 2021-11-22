  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Masterchef Murat Özdemir Acun Ilıcalı'yı hedef aldı

Masterchef Murat Özdemir Acun Ilıcalı'yı hedef aldı

Masterchef yarışmasıyla ismini duyuran ve skandallara imza atan Murat Özdemir sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

MasterChef Türkiye ile adını duyuran ve papağanına eziyet ve küfrederken yayınladığı görüntüler nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilen Murat Özdemir, sosyal medyada yaptığı canlı yayında polis ve jandarmaya küfrettiği iddiasıyla ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

Masterchef Murat şimdi de Acun Ilıcalı'yı hedef alan paylaşımıyla gündeme geldi. Özdemir Ilıcalı'yı hedef alarak "Beni niye kovdun?" derken görüldü.

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali ise konuyla ilgili "Burada veremediğimiz görüntüler var, çok küfür var. Ağzından küfür saça saça 'Beni niye kovdun' diyor" dedi.

Etiketler masterchef acun ılıcalı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın faiz açıklamalarından sonra dolar tarihi rekor kırdı!
Bu ilimizde evi, arsası ve arazisi olanların başına talih kuşu kondu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur ve asgari ücret açıklaması
Cinsel saldırıya uğrayan Ayşegül hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu, Masumlar Apartmanı'na veda ediyor
Asgari ücrette kim, ne istiyor? Herkes bu rakamı konuşuyor
Kulislerde bomba iddia: Ekonomi yönetimi değişiyor
Müslüme'yi bulan çoban kadın ilk kez konuştu: ''Kıyafetleri üzerinde değildi''
Dolar, Euro ve altın yeni haftaya düşüşle başladı
LPG oto gaza yine zam geldi!