Masterchef Murat Özdemir Acun Ilıcalı'yı hedef aldı

Masterchef yarışmasıyla ismini duyuran ve skandallara imza atan Murat Özdemir sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

MasterChef Türkiye ile adını duyuran ve papağanına eziyet ve küfrederken yayınladığı görüntüler nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilen Murat Özdemir, sosyal medyada yaptığı canlı yayında polis ve jandarmaya küfrettiği iddiasıyla ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

Masterchef Murat şimdi de Acun Ilıcalı'yı hedef alan paylaşımıyla gündeme geldi. Özdemir Ilıcalı'yı hedef alarak "Beni niye kovdun?" derken görüldü.

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali ise konuyla ilgili "Burada veremediğimiz görüntüler var, çok küfür var. Ağzından küfür saça saça 'Beni niye kovdun' diyor" dedi.