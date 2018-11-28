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  3. 28 Kasım 2018 19:50

MasterChef Murat yine rahat durmadı !

Gözaltına alınan MasterChef yarışmacısı Murat, Şeyma Subaşı'nın kafesine gitti.

MasterChef Murat yine rahat durmadı !
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Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan MasterChef yarışmacısı Murat, Bebek'te ortaya çıktı. Fenomen yarışmacı Murat yine rahat durmadı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında dan diskalifiye edilmesiyle gündeme oturan ve sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlar ile adından söz ettiren Murat Özdemir, geçtiğimiz günlerde polisler tarafından gözaltına alınmıştı. Yemekteyiz programının ardından MasterChef yarışmasına katılarak fenomen olan Murat, gözaltına alınmasının ardından ilk kez görüntülendi.

Şık giyimiyle dikkat çeken Murat, Bebek'te Şeyma Subaşı'nın kafesinden çıkarken görüntülendi. Şeyma Subaşı'nın Bebek'te bulunan kafesine kafasına estiği gibi görüşmeye giden Murat içeriye alınmadı.

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