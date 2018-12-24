MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu

MasterChef Türkiye dev finalini gerçekleştirdi. Kazanan isim Dubai’de iş imkanına ve 100 bin liralık ödüle sahip oldu. Son bölümde 5 kez yemek yapan yarışmacılar oldukça stresli bir süreçten geçerek kendilerini ispat edip jürinin övgüsüne mazhar oldular. Peki MasterChef Türkiye'yi kim kazandı ?

MASTERCHEF KİM KAZANDI? İŞTE MASTERCHEF BİRİNCİSİ

Yemekleri tadan jüri üyeleri yemekleri 30 puan üzerinden değerlendirdi. Kazanan ismi ise Somer Sivrioğlu açıkladı. MasterChef Türkiye 2018’in birincisi Uğur Kardaş oldu. Türkiye’nin MasterChef’i olan Uğur mutluluğunu ailesiyle paylaştı.

FİNALİSTLERE BÜYÜK ÖDÜL



Yarışmanın finalistleri olan Kerem ve Uğur arasında bu akşam aslında bir kaybeden olmadı. Şefler tarafından verilen büyük sürpriz belli oldu ve yarışmacılara büyük bir iş fırsatı sunuldu. Yarışmayı kazanan isim Dubai’de harika bir restoranda çalışma fırsatı yakaladı. Yarışmanın ikincisi olan isim ise Somer Şef’in Avusturalya Sidney’de sahibi olduğu restoranda çalışacak.

UĞUR KARDAŞ KİMDİR?

MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale’de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale’de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi’nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale’de ‘Uğur Chef’in Mutfağı’ adı altında mekan girişiminde bulunmuştur. Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye’nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur.

Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan Masterchef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkusuna sahiptir.