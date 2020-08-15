MasterChef Türkiye'de 13. yarışmacı belli oldu

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, ilk turda bir Fransız mutfağı klasiği yapmak için uğraştı. İkingi gruptaki kalan 9 isim, MasterChef 2020'nin 13. yarışmacısı olmak için kişloren (Quiche Lorraine) yapmak için uğraştılar. Fakat şeflerin tadımı ve kontrolleri sonrasında beş yarışmacının tabağını başarılı buldular. Verilen 40 dakikalık sürenin sonunda en başarılı tabakları hazırlayanlar, Uğur, Ebru, Gülşah, Arem ve Celal oldu.

İlk turu geçen bu beş yarışmacı, sonraki oyunda ana aktörün fındık olduğu yaratıcı bir yemek yapmak için çalıştı. Bu oyunda verilen süre 40 dakika idi. Oyun sırasında Celal, tadım kaşığını iki kez kullanınca hazırladığı sosu kullanmadan bir yemek ile şeflerin karşısına çıktı. Sürenin sonunda şefler tek tek hazırlanan yemeklerin tadına baktı. Yarışmacıların sunumları sonrasında şefler, son ikiye kalan yarışmacıları Uğur ile Ebru olduğunu açıkladılar. Bu iki arasından ismi yazılı önlüğü kazanan ise Uğur Deniz Yılmaz oldu.

Şeflerin kararı sonucunda Uğur Deniz Yılmaz, MasterChef ana kadrosunun 13. yarışmacısı oldu.