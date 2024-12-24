MasterChef Türkiye'de 2. ceketi alan isim belli oldu

TV8 ekranlarının adım adım finale koşan yarışma programı MasterChef Türkiye'de Kerem'in ardından beyaz ceketi alarak adını finale yazdıran ikinci yarışmacı da belli oldu.

MasterChef Türkiye'de beyaz ceketi ilk alarak yarışmanın ilk finalisti Kerem olmuştu. Masterchef'te finale yaklaşırken ikicin ceket için Eda, Beyza, Semih, Onur ve Erim ikinci ceket için kıyasıya mücadele verdi ve Kerem'in artından ikinci beyaz ceketi almaya hak kazanan isim belli oldu.

İkinci beyaz ceket için ilk turda yaratıcılık becerilerini sergileyen yarışmacılar gecenin ikinci turunda ise ünlü şef Aret Sahakyan'ın iç pilavlı kabak çiçekli ıstakoz yemeğini yapmaya çalıştı.

Eda, Beyza, Semih, Onur ve Erim arasında geçen kıyasıya mücadelede Onur bu etapta toplam 53 puan alarak ikinci şef ceketini alan isim oldu.

Adını Kerim'in ardından finale yazdırmayı başaran Onur, ''Aylardır hayalini kurduğum ceket şu an üstümde. Enerjiler yolladım aylardır. Bugün ceketi alabilmek için şefimin tabağını A'dan Z'ye çok iyi dinledim. Şefimin uyarılarını dinledim. Ailem yanımda destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum.'' sözleri ile duygularını anlattı.

Onur adını finale yazdırırken yarışmanın iddialı isimlerinden Semih'in ''Hafif kıskanmadım değil" yorumu dikkat çekti.