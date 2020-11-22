MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Uğur, neden diskalifiye edildi?

MasterChef Türkiye'de eleme adayları merak edilirken diskalifiye şoku yaşandı. MasterChef'te finale doğru adım adım yaklaşılırken beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları eleştirilen Uğur Yılmaz Deniz yarışmadan diskalifiye edildi. Deniz'in Ali Koç ve Aziz Yıldırım ile ilgili küfürlü paylaşımları tepki çekmişti.

"İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİR"

Acun Ilıcalı bu kararı twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:



Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.

Bu açıklamadan sonra MasterChef Uğur araştırılıyor. Peki, MasterChef Uğur kimdir? MasterChef Uğur kaç yaşında? MasterChef Uğur nereli? İşte tüm detaylar...



MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

26 yaşında olan MasterChef Uğur televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Başlarda aşçılığa çok severek başlamadığını ancak zaman içerisinde ilgisinin arttığını belirten Uğur Yılmaz, ilk olarak küçük bir restoranda iş tecrübesi edindi. Ardından Bodrum’da bir restoranda çalışmaya başlayan MasterChef Uğur, bu kez yaşadığı deneyimde 7 İtalyan şef ile beraber çalışma şansı edindi.

MasterChef Uğur’un cruise gemisi tecrübesi de bulunuyor. Cruise gemisinin ardından Kıbrıs’ta bir otelde çalışmaya başlayan MasterChef Uğur, orada bilgilerinin köreldiğini fark ettiği için Katar’a giderek orada 2 yıl boyunca çalıştı. Yarışmanın başlarında şeflere yaptığı bonfile sarma tarifiyle oldukça ilgi gördü.