MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu

MasterChef’te bu hafta eleme potasında yer alan isimler; Yasin, Kıvanç, Suna ve Batuhandı. Yarışmacılar gittikçe zorlaşan teknik yemekler karşısında ter döktü. Şefler 4 yarışmacının da çok iyi tabak çıkardığını söyleyerek bir hayli zorlandıklarını belirttiler.
MASTERCHEF’E VEDA EDEN İSİM SUNA OLDU
Somer Şef, Suna’nın ördeğin etini en baştan kestiği ve eti iyi pişiremediği için elendiğini söyledi.
Suna, gözyaşlarına engel olamadı.
İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU
Dokunulmazlık kazanan isim: Rıfat
Rıfat'ın eleme adayı olarak belirlediği isim: Batuhan
Kırmızı takımın oylaması sonucu Suna potaya girdi.
BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU
Dokunulmazlık kazanan isim: Cemre
Cemre’nin eleme adayı olarak belirlediği isim: Yasin
Mavi takımın oylaması sonucu Alican ve Kıvanç 4’er oy aldı. Takım kaptanı Alican eleme potasında Kıvanç’ı gönder
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