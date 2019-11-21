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  3. 21 Kasım 2019 23:03

MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu

MasterChef’te bu hafta eleme potasında yer alan isimler; Yasin, Kıvanç, Suna ve Batuhandı. Elenerek yarışmaya veda eden isim ise Suna oldu.

MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu
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MasterChef’te bu hafta eleme potasında yer alan isimler; Yasin, Kıvanç, Suna ve Batuhandı. Yarışmacılar gittikçe zorlaşan teknik yemekler karşısında ter döktü. Şefler 4 yarışmacının da çok iyi tabak çıkardığını söyleyerek bir hayli zorlandıklarını belirttiler.

MASTERCHEF’E VEDA EDEN İSİM SUNA OLDU

Somer Şef, Suna’nın ördeğin etini en baştan kestiği ve eti iyi pişiremediği için elendiğini söyledi.

Suna, gözyaşlarına engel olamadı.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dokunulmazlık kazanan isim: Rıfat

Rıfat'ın eleme adayı olarak belirlediği isim: Batuhan

Kırmızı takımın oylaması sonucu Suna potaya girdi.

BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dokunulmazlık kazanan isim: Cemre

Cemre’nin eleme adayı olarak belirlediği isim: Yasin

Mavi takımın oylaması sonucu Alican ve Kıvanç 4’er oy aldı. Takım kaptanı Alican eleme potasında Kıvanç’ı gönder

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