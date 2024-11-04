MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün akşam oynanan elemede son ikiye Akın ve Nigar kalmıştı. Eleme oyununda yarışmaya veda eden isim belli oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan 3 Kasım tarihli bölümünde Nigar, Akın, Erim, Alper, Ezgi, Onur ve Semih potaya girmişti.

Yarışmacılar ilk etapta Adana yer fıstığı kullanarak bir yemek yapmaya çalıştı. Bu oyunda turu geçemeyen yarışmacılar Nigar, Akın, Erim ve Alper oldu.

Yarışmacılar ardından Mehmet Şef'in Dünya isimli imza yemeğini yaptı. Ve finalde Nigar ve Akın son ikiye kaldı.

MasterChef jürisi MasterChef Türkiye'ye veda eden ismin Akın olduğunu açıkladı.