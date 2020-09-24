MasterChef Türkiye'de ipi o isim göğüsledi

MasterChef'te yarışmacılar takım önlüklerini çıkarıp beyaz önlüklerini giydi ve şeflerden masterclass dersleri aldı. İlk olarak 16 yarışmacı, Mehmet Şef'in verdiği tabak düzeni, tabaklama üzerine eğitim aldı. Eğitim sonunda yarışmacılar, gösterilen teknikleri kullanarak tabak sunumu hazırladılar.

Şefler, tek tek dolaşarak yarışmacıların hazırladığı tabak sunumu örneklerini inceledi. Sonra değerlendime yaptılar ve 9 kişi sonraki tura geçti. Danilo Zanna'dan masterclass alma şansını yakalayan isimler ise Serhat, Furkan. Özgül, Barbaros, Tanya, Eray, Emir, Ebru ve Duygu oldu.

İkinci turda sekiz yarışmacı, Danilo Şef'ten burger eğitimi aldı. Eğitim sonrasında yarışmacılar önce hamburger ekmeği yaptı. Şefler, yapılan hamburgerlerin tadımını yaptıktan sonrasında finale kalan isimleri açıkladı. Masterclass oyununda son tura kalan yarışmacılar Duygu, Özgül, Furkan ve Eray oldu.



Masterclass finalinde son ikiye kalan isimler Eray ile Duygu oldu. Şeflerin oybirliği ile açıkladığı karara göre masterclass ödülünü kazanan Eray oldu.

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?

Masterclass oyununu kazanan Eray, Türkiye'de dünyanın en iyi 100 restoran arasına giren iki restorandan birine sahip olan Maksut Aşkar tarafından verilecek masterclass alma şansı yakaladı.