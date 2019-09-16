MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef ceza verdi

MasterChef Türkiye 13. son bölümüyle TV8'de ekrana geldi. MasterChef'in son bölümünde ödül ve kaptanlık oyunları heyecanı yaşandı. Peki MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te ödül oyununda ise yarışmacılar vegan menü hazırlayarak mücadele etti. İlk takım oyununda kırmızı takımda yer alan Müge, yeri silmek için kağıt havlu kullanınca Mehmet Şef'i kızdırdı. Mehmet Yalçınkaya, Müge'ye 5 dakika cezası verdi. İşte MasterChef 15 Eylül son bölümde yaşananlar.

En iyi mantıyı yaparak kaptan olmak için mücadele eden yarışmacılar arasında şeflerin oyları ile kaptan olan isim belirlendi. Cemre,Eda ve Suna en iyi 3 tabağı çıkarmayı başardI. Yarışmacılar arasında şeflerin oyları ile kaptan olan isim Cemre oldu.

MEHMET ŞEF'İ YİNE KIZDIRDILAR



MasterChef Türkiye 13. bölümde takımlar ödül oyununda mücadele etti. Kırmızı takımda yer alan Müge arkadaşına yardım etmek isterken yaptığı hatayla Mehmet Şef'i kızdırdı. Mehmet Yalçınkaya, yere dökülen pisliği kağıt havlularla silen Müge'ye 5 dakika oyun dışı kalma cezası verdi.

MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU

MasterChef'te seçmeler sonucunda mavi takım, Cemre, Suna, Güzide, Murat, Yasin, Açelya ve Mustafa'dan oluştu. Kırmızı takımda ise Batuhan, Rıfat, Ekin, Eda, Müge ve Orhan yer aldı.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 13. bölümde takımlar ödül oyununda mücadele etti. Zorlu vegan menüsünü başarılı bir şekilde sunarak ödül oyununu kazanan takımı Somer Şef açıkladı. MasterChef ödül oyununda kazanan mavi takım oldu. Ödül ise Somer Şef'ten masterclass eğitimi olarak açıklandı.