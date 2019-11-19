MasterChef Türkiye'de Şeflerden şaşırtan karar

MasterChef'in 18 Kasım Pazartesi yayınlanan son bölümünde kaptanlık ve Master Class eğitimi için ödül oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef yeni bölümde MasterClass eğitimi için oynanan ödül oyununda bir ilk yaşandı. Yarışmacıların yaptıkları yemeklere övgüler yağdıran şefler herkesi şaşırtan bir karar aldı.

MasterChef Türkiye kaptanlık oyununda 9 yarışmacı lahmacun yapmak için hünerlerini sergiledi. İstenilen lahmacunu en lezzetli yapan Alican oyunu kazandı. Alican takip takımın kaptanı olarak ise Batuhan'ı söyledi.

Alican'ın kaptan olduğu mavi takımda Cemre, Yasin, Ekin ve Kıvanç yer aldı. Batuhan'ın kırmızı takımı ise Suna, Rıfat ve Güzide'den oluştu.

MasterChef Türkiye'nin 18 Kasım 2019 bölümündeki ödül oyunu için iki takım kıyasıya yarıştı. Şefler ilk kez ödül oyununun iki takımın birden kazandığını açıkladı. Ödül oyununda mavi ve kırmızı takımlar Türk mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Şefler takımlardan, marketten 50 TL'lik malzeme alarak menü yapmalarını istediler.

ŞEFLER KARAR VEREMEDİ

Danilo Şef'in MasterClass eğitimi için yarışan iki takım jüri üyelerinin verdiği yemekleri en iyi şekilde çıkarmak için kıyasıya mücadele etti. Ancak şefler yemeklerin tadımı sonrasında bir ilke imza attı. Takımlar berabere kalınca, Danilo Şef'in MasterClass eğitimini iki takım da birden kazandı.

50 TL'lik malzemeyle yaratıcılıklarını konuşturan ve güzel menüler hazırlayan takımlara ünlü şefler övgüler yağdırdı. Somer Şef ise açıklamasında, "Size kıyamadık. İki takımın yemekleri de çok lezzetli ve tadları birbirine yakın. O yüzden Danilo Şef her iki takıma da eğitim vermeyi istedi" dedi.