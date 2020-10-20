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  3. 20 Ekim 2020 07:51

MasterChef Türkiye'den elenen Didem'den ağır sözler

MasterChef Türkiye'den elenen son isim olan Didem sosyal medya hesabından "Çok fazla üzerime gelindi, elimden geldiğince yemeklerimi çıkardım fakat sosyal medyada sürekli linç edilmeye çalışıldım" dedi.

MasterChef Türkiye'den elenen Didem'den ağır sözler
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MasterChef'ten elenen Didem Devay, son bölümün yayınlanmasının ardından Instagram hesabından bir açıklama yaptı:

Masterchef'e katılma sebeninin geleneksel yemeklerde kendisine olan güveni ve el becerisi olduğunu ifade eden Didem, "Aslında benim işim herkesten zordu çünkü bana karşı oluşmuş önyargıları yıkmam gerekiyordu. Çok fazla üzerime gelindi, elimden geldiğince yemeklerimi çıkardım fakat sosyal medyada sürekli linç edilmeye çalışıldım. Ki bence hiç kimse sosyal medyada olmanın verdiği güvenle insanlara böyle kalpsiz konuşmalar yapmamalı. Yarışmada bulunduğum süre boyunca üzerimde ne kadar baskı olsa da karakterimi bozmadım, her zaman Didem oldum. Sizlere de tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

 

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