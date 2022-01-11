  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. MasterChef Türkiye'ye damga vurmuştu: Mehmet Yalçınkaya'dan Burcu Önal'a teklif

MasterChef Türkiye'ye damga vurmuştu: Mehmet Yalçınkaya'dan Burcu Önal'a teklif

MasterChef Türkiye'ye damga vurmuştu: Mehmet Yalçınkaya'dan Burcu Önal'a teklif

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın, geçtiğimiz haftalarda MasterChef Türkiye macerası son bulan Burcu Önal'a iş teklif ettiği iddia edildi.

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun iddialı yarışmacıları arasında yer alan ancak ani vedasıyla izleyiciyi şaşırtan Burcu Önal ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında kursiyerlere eğitim veren Burcu Önal'ın, ilerleyen günlerde de Şef Mehmet Yalçınkaya ile çalışacağı öne sürüldü.

 

Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya, Instagram hesabında babasının restoranından görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Burcu Önal'ın kursiyerlere eğitim verdiği kareler de yer aldı. Burcu Önal'ın Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında eğitim vermesi, sosyal medyada ''Mehmet Yalçınkaya, Burcu Önal'a iş teklif etti'' iddialarını gündeme getirdi.

Mehmet Yalçınkaya, elenirken kendisine 'baba' sözüyle hitap eden Burcu Önal'a, ''Artık kocaman bir aileyiz. Sonuna kadar senin arkandayız! Her zaman bizi ara'' sözleriyle veda etmişti

 BURCU ÖNAL KİMDİR?
1986 yılında İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde doğan Burcu Önal, aslen Diyarbakırlı. 15 yıl Asya'da yaşayan Burcu Önal, Çin yemekleri konusunda uzmanlık kazandı. Bir dönem yemek öğretmenliği yapan Önal'ın, İstanbul Tarlabaşı'nda bir Asya restoranı bulunuyor. Burcu Önal, 2020 yılında da MasterChef'e katılmıştı ancak yarışmacılardan Walison'a yardım ettiği için elenmişti.

Etiketler MasterChef MasterChef türkiye burcu vurcu önal burcu önal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Yine yeniden zam geliyor!
Zorunlu Trafik Sigortanıza güvenmeyin! Aracıyla kaza yapan yanar!
İBB çalışanından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya dava
Süper Lig'i yıkan ölüm! Süper Lig'in genç yıldızı trafik kazasında öldü
Türkiye'de ikinci kez bir leopar kameralara yakalandı
Bilim insanlarından ezber bozan keşif: Koronavirüsten koruyan hastalık açıklandı
Kuzey Kore liderinin karısı hakkında bomba iddia
İclal Aydın ''iğne ipliğe'' döndü
İstanbul'da çocuk tacizcisine filmleri aratmayan tuzak
Komşusuna yanlışlıkla gönderdiği fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi