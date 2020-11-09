Masterchef Türkiye'ye sürpriz veda

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de elenen isim 8 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen son bölümde belli oldu. MasterChef'teki yeni dönemle birlikte her hafta 3 yarışmacı elemeye kalmaya başladı. MasterChef'teki ilk iki dokunulmazlık oyunun ardından son oyun ise Pazar akşamı oynandı. Kaybeden takımdan bir kişi daha elemeye kaldı ve 3 aday yarışmada kalabilmek için yarıştı.

MasterChef son bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kritik bir oyun için karşı karşıya geldi. Haftanın üçüncü dokunulmazlığı için karşı karşıya gelen iki takım, saray mutfağı yemeklerini yapmaya çalıştı. Pestilli tutmaç çorbası, soğanlama, kavun dolması ve güllaç yapan iki takım yarışmacıları, en iyi tabakları çıkarmak için mücadele etti. Mücadenin sonunda şeflerin en çok beğendiği ve dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyununu Serhat'ın kazanması sonrası bir de eleme adayı oylaması gerçekleşti. Kırmızı takım yarışmacıları kendi aralarında yaptığı oylamada en fazla oyu atarak haftanın üçüncü eleme adayı olarak Uğur'u gösterdi.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te elemeye kalan Furkan, Barbaros ve Uğur, eleme oyununda karşı karşıya geld. Eleme oyununda yarışmacılar Mehmet Şef'in tarifi olan kaz ciğeri terrineyi yaparak yarıştı.

Oldukça zorlu bir yemek olan kaz ciğeri terrineyi bitiren yarışmacılar arasından en kötü tabağı yapan ve MasterChef'e bu hafta veda eden isim belli oldu. Furkan, Barbaros ve Uğur arasından zorlu mücadelede en kötü tabağı yaparak mücadeleye veda eden isim Furkan oldu.