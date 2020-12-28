Masterchef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu

TV8'in beğeniyle izlenen yarışma programı MasterChef'in son bölümünde yarışmaya veda eden isim belli oldu.

Finale giden haftada son 4'e kalan Serhat, Barbaros, Özgül ve Emir, finalde kazanarak MasterChef olmak için en iyi tabağı yapmaya çalıştı. Önceki oyunlarda ilk finalist Serhat olmuştu, cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde de ikinci finalist ise Barbaros oldu.

MasterChef, son bölümünde Özgül ve Emir final haftasına gidebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Eleme oyunun sonunda ise yarışmaya veda eden isim Özgül oldu. Emir ise aldığı övgüden dolayı mutluluğunu gizleyemedi. Özgül ise yaptığı açıklamada Emir'i desteklediğini ifade etti.

Final haftasında Barbaros, Emir ve Serhat yarışacak.

SOMER ŞEF EMİR'E KAŞIK ATTI

Herkesin merak ettiği ise Somer Şef'in kime kaşığı attığı oldu. 'Bunun ne olduğunu biliyor musun?' diyerek söze başlayan Somer Şef, Emir'e 9 puan verdi. Emir'e 9 puan veren Somer Şef, "Kaşığımı attığımda eleştirilecek bir şey yok demektir" dedi.





