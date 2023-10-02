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MasterChef'e veda eden yarışmacı belli oldu

MasterChef'e veda eden yarışmacı belli oldu
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TV8'de yayınlanan MasterChef All Star yarışmasına dün akşam sürpriz bir isim veda etti.

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesiydi...

Yarışmada Eren, Esra ve Barış ilk etaptan başarıyla çıkarak diğer hafta da yarışmada kalmayı garantiledi. Kıvanç, Tanya, Batuhan ve Uğur ise son 4'e kaldı.

 İkinci etapta Somer Şef'in perdeli pilav tarifini yapan yarışmacılardan Batuhan ve Kıvanç başarılı çıkarken Tanya ve 2018 şampiyonu Uğur Kardaş son ikiye kaldılar.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu yarışmada MasterChef 2018 sezonu şampiyonu Uğur Kardaş yarışmaya veda eden isim oldu.

 

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