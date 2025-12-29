  1. Anasayfa
MasterChef'in Somer Şefi'nden 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Tilbe Uslu ile olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra yaklaşık 1 aydır aşk yaşadığı kendisinden 21 yaş küçük yeni sevgilisi Didem Belen'e karlar altında unutulmaz bir evlenme teklifi yaptı.

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu 2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşandıktan sonra Pınar Kayabaşı ile yeni bir aşka yelken açmış ancak mutluluğu kısa sürmüştü.

Ünlü şef daha sonra ise Ayşe Özyılmazel ile bir birliktelik yaşamıştı. Bir süre küs kalıp barışan çift daha sonra ayrılık kararı vermişti.

Somer Sivrioğlu uzun bir süre de kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşamış çiftin adım adım evlilik yolunda ilerlediği konuşulmuştu.

Hatta aşk hayatlarını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çift bu kurallarını çıktıkları aşk tatilinde bozmuş ve tatillerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerlerine çekmişti.

Ancak Somer Sivrioğlu - Tilbe Uslu aşkı da kısa bir süre önce bitti ve çift sürpriz bir kararla ayrıldıklarını duyurdu.

Somer Sivrioğlu'nun Tilbe Uslu'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Didem Belen ile birliktelik yaşamaya başladığı iddia edilmişti, bu iddialar doğru çıkarken Somer şeften de sürpriz bir adım geldi.

Kendisinden 21 yaş küçük Didem Belen ile aşk yaşayan Somer şef, Didem Belen'e evlilik teklifi etti.

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Tilbe Uslu ile olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra yaklaşık 1 aydır aşk yaşadığı kendisinden 21 yaş küçük yeni sevgilisi Didem Belen'e karlar altında unutulmaz bir evlenme teklifi yaptı.

 Didem Belen'i romantik bir kar tatiline çıkaran Somer şef, burada genç aşkından 'evet' yanıtını aldı. Somer Şef kar pisti düzenleme aracının yanında oldukları anları çekerek "Düğün aracı olarak da bunu ayarladım" diyerek espri yaptı.

 

 

Serhan Işılay / Haber3com

