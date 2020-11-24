MasterChef'in Somer şefinden sert tepki

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından alkol reklamı yaptı. Şef Somer Sivrioğlu, yeni bir paylaşım yaparak eleştirilere yanıt verdi.

Çekim yaparken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Sivrioğlu, "Çocuklar ve gençler illa bir şeye özenecekse; gece çekip yapıp sabah 6'da yeni bir çekime başlamamıza örnek alsın, çalışmaya özensin" dedi.