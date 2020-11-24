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  3. 24 Kasım 2020 08:07

MasterChef'in Somer şefinden sert tepki

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi şef Somer Sivrioğlu, kişisel Instagram hesabında yaptığı alkol markasının tanıtımıyla gençlere ve çocuklara örnek olduğu eleştirilerine tepki gösterdi.

MasterChef'in Somer şefinden sert tepki
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından alkol reklamı yaptı. Şef Somer Sivrioğlu, yeni bir paylaşım yaparak eleştirilere yanıt verdi.

Çekim yaparken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Sivrioğlu, "Çocuklar ve gençler illa bir şeye özenecekse; gece çekip yapıp sabah 6'da yeni bir çekime başlamamıza örnek alsın, çalışmaya özensin" dedi.

 

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