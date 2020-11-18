MasterChef'te 25 bin TL'yi kazanan isim belli oldu

MasterChef'in 102. son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar, şeflerin kendilerinden istediği menüyü hazırlamak için yarıştı. Köfte çeşitlerinden oluşan menüyü en iyi yapan takım, bu defa ikinci oyunda mücadele etti ve bir yarışmacı 25 bin TL'lik para ödülünü kazandı.

MasterChef Türkiye'de şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ödül oyunu istedikleri menüyü açıkladı. Takım oyunundaki menüde, kasap köfte, Akçaabat köfte, kaşarlı köfte, ayran, piyaz ve her takımın kendi isteğiyle yapacağı özel bir köfte yer aldı.

Eğer beraberlik olursa spesiyal köftenin iki puan sayılacağı açıklandı. Menüyü hazırlamak için verilen süre 50 dakika oldu.

Sürenin bitiminde hazırlanan dört çeşit köfte şeflere sunuldu. Tadım sonrasında şefler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ödül oyununu kazanan mavi takım oldu. Mavi takım, kaşarlı köfte, kasap köfte ve Akçaabat köftede şefler tarafından daha başarılı bulundu. Spesiyal köftede kazanan ise kırmızı takım oldu.

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef'te ödül oyununu kazanan mavi takım yarışmacıları, ikinci turda tropikal meyvelerden bir tatlı yaparak 25 bin lira olan ödülü kazanmaya çalıştı. Şefler, pomelo, çarkıfelek meyvesi, yıldız meyvesi, mango, ejder meyvesi verdiği yarışmacılardan yaratıcı bir tatlı yapmalarını istedi. Yarışmacılar, tek tek üstü kapalı meyveleri seçti ve hangi meyveden tatlı yapacakları belli oldu.

Yarışmacılara verilen süre yine 45 dakika oldu. Verilen süre sonunda şefler, finale kalan yarışmacıların Barbaros, Sefa ve Ebru olduğunu açıkladı. Oyunda Barbaros üçüncü oldu. Sefa ikinci olurken Ebru, MasterChef'te 25 bin TL'lik ödülü kazanan isim oldu.