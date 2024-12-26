MasterChef'te dördüncü beyaz ceket de sahibini buldu

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de büyük final için geri sayım sürüyor. Yarışmada 4'üncü beyaz ceketin de sahibi belli oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de büyük final öncesinde beyaz ceketler sahiplerini bulmaya devam ediyor. Kerem, Onur ve Eda'nın ardından yarışmanın dün akşamki bölümünde 4'üncü beyaz ceketi kazanan yarışmacı da belli oldu.

Erim, Beyza ve Semih arasında geçen 4. ceket mücadelesinde Beyza en başarılı tabakları hazırlayarak daha fazla puan kazandı ve beyaz ceketin sahibi oldu.

MasterChef Türkiye'de artık son bir ceket kaldı. Bu akşam Erim ve Semih son ceket için yarışacak.

Kaybeden isim ise MasterChef Türkiye'de 2024 sezonunu 6. olarak tamamlayacak.