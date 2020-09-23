MasterChef'te eleme adayları belli oldu

MasterChef son bölümdeki dokunulmazlık oyununda şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu takımlardan kırlangıç çorbası, levrek marin, istavrit tava, uskumru pilavi ve fırında helva yapmalarını istedi. MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan ve en başarılı tabakları çıkaran takım şeflerin oybirliği ile belirlendi. Oyuna avantajı başlayan mavi takım, MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu sonrasında kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için siyah önlükleri giyip mutfağa girdiler. Bireysel dokunulmazlık istenen yemek Danilo Şef'in özel yemeği 'gizli orman' oldu. Yarışmacılara bu yemeği hazırlamaları için 45 dakika süre verildi. Hazırlanan yemeklerin şefler tarafından tadımı yapıldıktan sonra dokunulmazlığı kazanan yarışmacı açıklandı. Son ikiye kalan isimler Berker ile Emir oldu. Bu iki yarışmacı arasından şeflerin oybirliği ile gecenin en iyi tabağını hazırlayan Emir, MasterChef'te bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında gözler dokunulmazlığı kazanan yarışmacıdaydı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir, bir arkadaşını eleme potasına göndermek üzere kararını açıkladı. MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Özgül Coşar oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda son olarak oylama yapıldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir ve ilk eleme adayı Özgül dışındaki yarışmacılar için oylar kullanıldı. Bu oylama sonucunda en fazla oy verilen isim Esra oldu. Böylece Esra, altıncı haftanın ikinci eleme adayı oldu.