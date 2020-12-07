MasterChef'te elenen isim belli oldu

MasterChef Türkiye 2020'in 6 Aralık Pazar ekrana gelen 115. bölümünde, mavi takım ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Haftanın son takım oyununda takımlar sushi çeşitleri yaparak yarıştı. Elemeye kalan isimlerin yarışmasının ardından ise MasterChef 2020’ye veda eden isim belli oldu.

MasterChef son bölümde mavi takım ve kırmızı takım, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Takımlardan sushi yapılması istendi. Şefler, en az üçer adet olmak üzere 12 farklı sushi istediler. Bunu yapmaları için verilen süre ise bir saat olarak açıklandı. Şefler, bu sefer yapılan yemeği beş kategoride değerlendireceklerini açıkladılar.

Bu kategoriler ise lezzet, görsellik, uyum, otantiklik ve teknik olarak açıklandı.

Dokunulmazlık oyununda verilen sürenin sonrasında şefler, hazırlanan sushilerin tadımını yaptı ve aynı zamanda söylenen kategorilerde ne kadar başarılı olduklarını inceledi.

Şeflerin aldığı karara göre MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. Böylece mavi takımda yer alan Özgül, Sefa, Emir ve Barbaros MasterChef 2020'nin son altısına kalan isimler oldu.

Kırmızı takımdaki Ebru ve Serhat elemeye kalan ilk 2 yarışmacı olmuştu. MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden yine kırmızı takım olunca bireysel dokunulmazlık oyununa gerek kalmadı. Bunun sonucunda Eray, MasterChef'te haftanın son eleme adayı oldu.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 16. haftanın eleme adayları Ebru, Serhat ve Eray yeniden tezgah başına geçti. Yarışmacılardan Mehmet Şef'in imza yemeği karides - tarhana crumble yapmaları istendi. Verilen süre sonunda Serhat en iyi yemeği yaparak son 6 yarışmacı arasına giren isim oldu. Eray ve Ebru ise son ikiye kalan isimler oldu. Şeflerin oy birliğiyle aldığı kararla MasterChef'ten bu hafta elenen yarışmacı Ebru oldu.