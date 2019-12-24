MasterChef'te finale gider denilen isim eleme adayı oldu!

MasterChef yeni bölümde final haftasına kalan Cemre, Güzide, Alican ve Ekin, 23 Aralık Pazartesi ekrana gelen bölümde 3 ayrı oyunda mücadele etti. Finalistler, MasterChef final formatında günde üç farklı yemek yaparak 3 oyunda birbirleriyle yarıştılar.

Şefler ise yemekleri 10'ar puan üzerinden değerlendirdi.

Şeflerin verdiği puanların ardından Güzide 66 puan, Alican 50 puan, Cemre 60 puan ve Ekin 49 puana ulaştı. Güzide toplamda aldığı 66 puanla gecenin birincisi oldu. Yarışmanın favorilerinden biri olarak öne çıkan Ekin ise topladığı 49 puanla, MasterChef final haftasının ilk eleme adayı oldu.

Güzide, Cemre ve Alican ise Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümde yeniden yarışacaklar ve aralarından bir isim daha eleme potasına gidecek. Cuma akşamı elenen ilk isim ise belli olacak.

YARIŞMACILAR OYUNLARDA KAÇ PUAN ALDI?

1. oyun:

Mehmet Şef: Güzide 7, Alican 4, Cemre 6, Ekin 4

Danilo Şef: Güzide 7, Alican 6, Cemre 6, Ekin 6

Somer Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 6, Ekin 5

2. oyun:

Somer Şef: Güzide 8, Alican 7, Cemre 7, Ekin 6

Danilo Şef: Güzde 8, Alican 7, Cemre 7, Ekin 6

Mehmet Şef: Güzide 8, Alican 5, Cemre 7, Ekin 4

3. oyun:

Mehmet Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 7, Ekin 5

Danilo Şef: Güzide 7, Alican 6, Cemre 6, Ekin 6

Somer Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 8, Ekin 7