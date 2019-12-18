MasterChef'te ikinci eleme adayı belli oldu

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasının 17 Aralık Pazartesi ekrana gelen 69. son bölümünde haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Peki eleme potasına giden isim kim oldu?

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de yeni bölüm yine heyecanlı geçti. Son beşe kalan yarışmacı ve birer yakını ile birlikte bir saatlik süre içinde en güzel yemeği yapmaya çalıştılar. MasterChef'te aileler, yapmak istedikleri yemeği kendileri seçerken şefler, yarışmacılardan su böreği yapmalarını istedi.

Eğlenceli geçen sürenin sonunda ödül olarak verilen 10 bin liralık ödülü kazanan kişi belli oldu. MasterChef'te ödülü kazananlar, Batuhan ve annesi oldu.

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 69. son bölümde, haftanın ikinci eleme adayının belirlenecek zorlu oyun nefesleri kesti. Haftanın ilk gününde yapılan eleme oyunu sonrasında Alican, ilk eleme adayı olmuştu.

Son bölümde Danilo şef tarafından tarif edilen sıvı nitrojen kullanılarak yapılan dondurma, yarışmacıları epey zorladı. Yarışmacılardan Cemre, en iyi tabağı hazırlayan kişi oldu. En zayıf tabağı hazırlayan Batuhan ise MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayı oldu.

KİM HANGİ YEMEĞİ YAPMAYI SEÇTİ?

Batuhan'ın annesi Latife hanım - etli yaprak sarma

Güzide'nin ablası Tuğba hanım - kabaklı yoğurtlu dolma

Cemre'nin anneannesi Rahime hanım - kazan kebabı

Ekin'in kuzeni Cahit bey - şinitzel

Alican'ın kızkardeşi Nezihe - patlıcan ve biber kuru dolması