MasterChef'te kaptanlık ve ödül oyununu kim kazandı?

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 53. yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef'in 25 Kasım Pazartesi yayınlanan son bölümünde kaptanlık ve Master Class eğitimi için ödül oyunu heyecanı yaşandı. Takım oyununda ise şefler radikal bir karara imza attı. Takımdaki dayanışmayı arttırmak için şefler stüdyoda halatlar getirdi ve yarışmacıları birbirlerine bağladı. MasterChef son bölümde haftanın takımları ve kaptanları da belli oldu.

MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı ekranlara gelen 53. bölümünde kaptanlık yarışı heyecanı yaşandı. Yeni haftada kaptan olmak için profiterol hazırlayan yarışmacılar, mutfakta tüm hünerlerini gösterdi. En başarılı profiterolü yapan bir isim mavi takımın kaptanı oldu.

Kaptanlık oyununda en iyi profiterolü hazırlayan isim olan Ekin mavi takımın kaptanı oldu. Ekin kırmızı takım kaptanı olarak ise Batuhan'ı belirledi. Ekin'in mavi takımı Cemre, Güzide ve Rıfat'tan oluştu. Batuhan ise Alican, Yasin ve Kıvanç'ı kırmızı takım için belirledi.

ŞEFLER YARIŞMACILARI BAĞLADI

MasterChef'te takım oyunu öncesinde şefler yarışmacılara beklemedikleri bir sürpriz yaptı. Stüdyoda halatlar getiren şefler mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını birbirlerine bağladı. Mehmet Şef yarışmacılara "Biz sizden hep motive olmanızı, birbirinize bağlı olmanızı istiyorduk ancak başaramadık. Biz de şimdi sizi birbirinize bağlayacağız. Yarışma bitinceye kadar birbirinize bağlı olarak yarışacaksınız" dedi.

TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takımlar MasterClass eğitimini alabilmek için takım oyununda yarıştı. Bu hafta şefler yarışmacılardan Meksika menüsü yapmalarını istediler. Yarışmacılar kendilerine verilen süre içerisinde guacamole, balıklı taco, chili con carne, dana fajita ve cocada menüsünü en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

Yemekleri tadan şefler oyunu kırmızı takımın kazandığını açıkladı.

YASİN VE KIVANÇ ARASINDA TARTIŞMA

Oynanan kaptanlık oyununda Yasin ve Kıvanç arasında tartışma yaşandı. Geçen haftaki düello ile ilgili polemiğe giren ikili stüdyoda gerginliğe neden oldu. Yasin, Kıvanç'ı adaletsizlikle suçlarken, Kıvanç ise kendisini savundu.