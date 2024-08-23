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MasterChef'te korkutan kaza: Mehmet Şef elini yaktı

MasterChef'te korkutan kaza: Mehmet Şef elini yaktı
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Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde talihsiz bir kaza meydana geldi ve yarışmanın jürilerinden Mehmet Yalçınkaya elini yaktı.

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan Akdeniz ülkelerinden yemekler teması ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi.

MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışının kazananı Mavi Takım oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Zeynep haftanın beşinci eleme adayı olarak Ayşe'yi seçti. 

Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele verirken Zeynep çift tadım yaptı. Mehmet Şef, Zeynep'in tezgahına gelip kaba dokunduğu anda eli yandı.

Etiketler mehmet şef Mehmet Yalçınkaya MasterChef masterchef Türkiye kaza elini yaktı
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