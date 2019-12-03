MasterChef'te kurallar yeniden değişti

Kıvanç'ın elenmesinin ardından kalan 7 yarışmacı finale adını yazdırmak için büyük bir mücadeleye girişti. MasterChef'in 2 Aralık Pazartesi yayınlanan son bölümünde kaptanlık ve Master Class eğitimi için ödül oyunu heyecanı yaşandı. Şefler ise yeni kurallar ve elemeyle ilgili yaptıkları açıklamalarla yarışmacıları şaşırttı.

TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef son bölümde şefler, adaylardan çöp şiş yapmalarını istedi. Yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için en güzel çöp şiş kebabı yapmaya çalıştılar. Mangalda yapılan çöp şiş pişiren yarışmacılar yemekleriyle jüri karşısına çıktı.

MasterChef Türkiye'de en iyi çöp şişi yapan Alican kaptanlık oyununu kazanan isim oldu. Mavi takım kaptanı olan Alican kırmızı takım kaptanını ise Cemre olarak seçti.

MASTERCHEF'TE KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLARDA KİMLER VAR?

Bu hafta mavi takım kaptanı olan Alican, Güzide, Rıfat ve Ekin'i takımına seçti. Kırmızı takımda ise kaptan Cemre ile birlikte Yasin ve Batuhan yer aldı.

TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 58. son bölümde takım oyunu oynandı. Büyük bir heyecanın yaşandığı oyunun kazanan takımı ise mavi takım oldu ve masterclass eğitimini almaya hak kazandı.

MASTERCHEF'TE YENİ KURALLAR NELER? ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ

MasterChef son bölümde şefler aldıkları sürpriz kararı açıkladı. MasterChef'te takımlar artık elenen ismi oylamayla belirleyemeyecek. Yarışmacılar arasından en az beğenilen yemekleri yapan isimler elemeye kalacak. Somer Şef yeni eleme sistemi hakkında bilgi vererek, "Artık eleme konseyimiz yok. Bu haftadan itibaren kimin gideceğini ittifak ve dostluklar değil, tamamen yaptığınız yemekler belirleyecek" dedi.

"EN KÖTÜ YEMEĞİ YAPAN GİDECEK..."

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu şefler, yarışmanın yeni kuralını açıkladı. Buna göre bundan sonra artık eleme oylaması yapılmayacak. Her gün oynanacak bir takım oyunu sonrasında kaybeden takım, bir de bireysel bir oyun daha oynayacak. Bu oyunda en kötü tabağı hazırlayan direk olarak eleme potasına gidecek.

MasterChef'teki yeni kuralları açıklayan Somer Şef şunları söyledi:

"Oyun artık değişiyor. İttifaklar kankalıklar dönemi artık bitti. Son 7'ye girdiğimiz bu haftadan itibaren eleme oylaması diye bir şey kalmadı. Her gün önce bir takım oyunu oynuyoruz. O günün kaybeden takımı kendi arasında bireysel bir oyun daha oynuyacak. En kötü tabak yapan arkadaşımız

direkt olarak eleme potasına gidecek.

Her hafta 3 takım oyunun sonunda 3 arkadaşımız eleme potasında yarışacak. Her gün bir takım oyunu ve ve o takım oyununda kaybeden takımdan bir aday çıkacak. Kaptanlık oyunun da bir riski kalmadı. Oylamayla gönderdiğiniz isimleri artık yemeklerle gönderebilirsiniz. Artık en kötü yemeği yapan gidecek.