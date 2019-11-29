MasterChef'te Masterclass para ödülünü kim kazandı

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef Türkiye yarışması 28 Kasım Perşembe akşamı son bölümüyle TV8'de ekrana geldi. MasterChef Türkiye'nin Masterclass bölümünde merakla beklenen son gerçekleşti ve Somer Şef, en iyi baklava/şöbiyeti yapanı ve iki etaptan oluşan MasterClass ödülünü kazananı açıkladı.

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef son bölümde şeflerin aldığı kararla kalan 8 yarışmacıya da Somer Şef tarafından MasterClass eğitimi verildi.

Eğitimin ilk aşaması baklava yapımıydı. Baklava yapımında en iyiyi yapan Güzide, Kıvanç, Ekin ve Cemre ikinci tura kaldı. İkinci turda ise yarışmacılar şöbiyet tatlısı yapıldı. Bu turda tatlıyı en iyi yapan isim olan Cemre ödülünün sahibi oldu. Somer Şef ayrıca Cemre'ye bir de kimono hediye etti.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te bu hafta Gaziantep'te yapılan ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takımda ise bireysel dokunulmazlığı alan Ekin ilk eleme adayı olarak Rıfat'ın ismini söyledi. Takımdaki oylamada ise ikinci aday olarak Güzide elemeye kaldı.



MasterChef'teki ikinci dokunulmazlık oyununda ise kaybeden kırmızı takım oldu. Ancak dokunulmazlığı hiç kimse alamadı. Şeflerin yemeklerini beğenmediği Batuhan, Alican, Yasin ve Kıvanç kendi içlerinde oylamaya gitti. Oylamada 3’er oy alan Batuhan ve Kıvanç haftanın diğer eleme adayları oldu. Böylece, haftanın eleme adayları Güzide, Rıfat, Kıvanç ve Batuhan oldu.

MASTERCHEF ELEME BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

MasterChef'in yayın akışında bu hafta değişiklik yaşandı. Güzide, Rıfat, Kıvanç ve Batuhan arasından veda edecek ismin belli olacağı eleme yarışması, 29 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 57. yeni bölümde yapılacak. Veda eden isim ise bu oyunun ardından açıklanacak.