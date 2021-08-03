MasterChef’te neler oluyor? Bomba Nusret detayı

Ekranların sevilerek izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef’te ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Daha önce Danilo Şef’in yarışma programından ayrılacağı konuşulmuştu. Şimdi ise Danilo Şef’in ayrılık iddiaları bir yana dursun yeni jüri olarak Nusret’in yer alacağı iddia edildi.

Sosyal medyayı sık sık kullanan ve bir çok yerde hatta yurtdışında bile restoren zinciri olan Nusret ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Nusret’in MasterChef jürisi olacağı söylendi.

Her ne kadar bu durumun zor olduğu bilinse de Nusret’in jüri olması iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Diğer yandan ise Danilo Şef’in de yarışmaya veda edeceği söylendi.



Gerçekler bambaşka

Henüz hiç bir açıklama yapılmamasına rağmen Danilo Şef’in yarılmayı bırakması gibi atılan iddia tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.

Daha sonra ise Nusret iddiaları gündeme geldi. Ancak bu durumun da gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Reytinglerde üst sıraları bırakmayan Masterchef dolu dizgin yoluna devam ediyor. Ne şeflerde değişiklik ne de yarışma programıan herhangi bir yeni jürinin katılmasının söz konusu olmadığı ortaya çıktı.