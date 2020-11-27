MasterChef'te sürpriz eleme adayı !

MasterChef Türkiye'de yeni kurulan takımlar ilk defa karşıya karşıya geldi. Ebru'nun kaptan olduğu mavi takım ve Sefa'nın kaptan olduğu kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda zorlu bir mücadele verdi. Oyundaki menüde taze börülce, zeytinyağlı lahana sarması, imambayıldı, soğan dolması ve zeytinyağlı portakallı enginar yer aldı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 108. yeni bölümünde günün menüsünü Sefa oluşturdu. Kaptanlar düellosunu kazanarak elde ettiği avantaj ile karşı takımdan önce menüyü yapan Sefa, oyunda da düellolardaki eşleşmeleri de belirledi. Şeflerin verdiği süre sonunda tadım aşamasına geçildi. Şeflerin ortak kararıyla dokunulmazlığı kazanan Sefa'nın kaptan olduğu kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden mutfağa girdi. Bu oyunda yarışmacılardan Danilo Zanna'nın imza tabağı "kış bahçesi" yapılması istendi.



Ebru, Özgül, Serhat ve Uğur bireysel dokunulmazlık oyununda tezgah başına geçti. Şeflerin tadımları sonrasında ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Serhat oldu. Serhat böylece 7. defa bireysel dokunulmazlığı kazanmış oldu.



MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı, mavi takımda yapılan oylama sonucunda belli oldu. Oylamada Ebru ve Uğur'a ikişer oy çıktı. Kurallar gereği eşitlik durumunda ise kararı kaptan verdi. Ancak kaptan olan Ebru kendisi yerine Uğur'un elemeye kalmasını istedi. Böyle haftanın ilk eleme adayı Uğur oldu.

ELEME ADAYI OLAN UĞUR YARIŞMADAN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Yeni bölüm çekimleri yaklaşık bir hafta öncesinde yapılan MasterChef'te ilginç bir durum yaşandı. MasterChef son bölümde eleme adayı olan Uğur, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan diskalifiye edilmişti.

MasterChef Uğur diskalifiye olmuştu! Skandal paylaşımları ortaya çıktı

Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medyadaki küfür ve hakaret dolu paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından MasterChef'ten ihraç edildiğini duyurmuştu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" açıklamasını yapmıştı.