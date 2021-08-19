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MasterChef'te talihsiz anlar: Yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

MasterChef'te talihsiz anlar: Yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Geçen akşam 41'inci bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te yemekleri vaktinde tahtaya koyamayan yarışmacılar zor anlar yaşadı.

TV8 ekranlarında 41'inci bölümüyle yayınlanan MasterChef'te, geçtiğimiz akşam talihsiz bir hata yarışmacıları adeta yıktı. Jüri üyeleri, yemeklerini vaktinde tahtaya koyamayan Necdet ve Atakan'ın yemeğini tatmadı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada; adaylardan ilk olarak sac tava ve pilav yapılması istendi.

Daha önce ekipten İbrahim ve Tunahan’ın da aynı olay sebebiyle sorun yaşadığını açıklayan Somer Sivrioğlu “Yemek eğer ocağın üzerinde bırakılırsa biz o yemeği tatmayız, bakmayız” dedi.

Nejdet, şeflerin konuşması sonrası yere çökerek gözyaşlarına boğuldu.

Rakip arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışılan ve bir süre kendine gelemeyen yarışmacı stüdyodan ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra geri gelen Nejdet yaşadığı üzüntüyü ifade etti.

Etiketler MasterChef yarışma yarışmacı
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