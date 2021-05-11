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Masumlar Apartmanı dizisi sezon finali yapacak

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Masumlar Apartmanı dizisi, sezonun en etkili yapımlarından biri olarak ilk sezonunu tamamlamak üzere. Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı diziden izleyicileri üzen haber geldi.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?
Masumlar Apartmanı dizisi şimdiye kadar 32 bölüm olarak yayınlandı. Dizinin bu akşam ise 33. yeni bölümünü izleyeceksiniz. Birçok dizi hayranı sezon finalini merak ediyor.

 Zorunlu ara öncesinde kaç bölüm kaldığını da hayranlar merak ediyor. Geriye 5 bölüm kaldığını ve Masumlar Apartmanı’nın haziran ayında 37. bölümü ile birlikte sezon finali yapacak.

Etiketler masumlar apartmanı final sezon finali
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