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  3. 24 Kasım 2020 22:28

Masumlar Apartmanı dizisinde ''Kadına şiddete dur de'' mesajı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nın ekranlara gelen son bölümünde "hep birlikte şiddete dur diyelim" çağrısında bulundu.

Masumlar Apartmanı dizisinde ''Kadına şiddete dur de'' mesajı
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla TRT ekranlarında izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde Bakanlığın şiddete karşı duyarlılık çağrısında bulunduğu bir sahneye yer verildi.

Şiddetin olmadığı mutlu bir aile ortamının işlendiği sahnede, "Kadının şiddet yerine sevgi ve şefkatle kucaklandığı evler mutlu evlerdir. Çünkü sevgi de şiddet gibi bulaşıcıdır. Hep birlikte kadına şiddete dur diyelim." mesajı paylaşıldı.

Emine Erdoğan, dizinin söz konusu kısmını paylaşıp, "İlgiyle izlediğimiz Masumlar Apartmanı dizisinin kahramanlarını bu kez, bir sevgi halkası etrafında buluşmuş gördük. Tebessüm insana ne kadar da yakışıyor! #ŞiddetBulaşıcıdır. Unutmayalım, şiddet bir ur gibidir, kuşaktan kuşağa yayılır. Şiddetin esaretinden kurtulmanın yolu, sevgiyi ve merhameti çoğaltmaktır. " ifadelerini kullandı.

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