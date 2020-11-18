Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan final sahnesi

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 17 Kasım Salı akşamı ekrana gelen 10. bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, Safiye'nin lise aşkı Naci ortaya çıktı. Yıllar önce kendisinin sebep olduğu bir kaza sonucunda, lise aşkı Naci'nin öldüğünü sanan Safiye, hayatının şokunu yaşadı. Safiye bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Naci'nin yaşadığını ve karşı apartmanlarına taşındığını gördü.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Safiye'nin eski aşkının ortaya çıkmasından sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Safiye'nin fotoğrafını paylaşan Ezgi Mola, "Ahh kavaklar ah kavaklar, bedenim üşür yüreğim sızlar ! Beni hoyrat bir makasla ahhh eski bir fotoğraftan oydular... " notunu yazdı.-

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Han büyük bir risk alarak İnci’ye çöp daireyi gösterir. İnci’nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareket Safiye ve Gülben’i derinden etkiler. Gülben sonunda Safiye’ye isyan bayrağını çeker.

Safiye, Han ve Gülben tarafından sevmeyi bilmemekle suçlanır ancak gerçek bambaşkadır.

Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye’yi vurmaktadır.

Yine böyle bir gecede beklenmedik biri yardımına yetişir. Ege ve Neriman’ın arkadaşlığı her geçen gün ilerlemektedir. Neriman Ege’ye dersleri, Ege de Neriman’a hayattan zevk almayı öğretmeye başlar.

Esat’ın Gülben’i kırmamak için yaptığı hamle, Gülben tarafından yanlış yorumlanır ve ona herkesi şoke edecek bir adım attırır.

Geçmişten çıkıp gelen biri Safiye’yi alt üst edecektir.