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  3. 07 Ekim 2020 14:53

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle görüntülendi

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncusu Birkan Sokullu, sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak ile görüntülendi.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle görüntülendi
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Önceki akşam sevgilisi Eda Gürkaynak ile bir mekandan çıkarken ayaküstü kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah ile başrolünü paylaştığı Masumlar Apartmanı hakkında konuştu. Dizinin ilk yayınlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasına değinen Sokullu, 'Diziye gelen tepkiler şuanda çok güzel. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz'' dedi.

PROJELERİ DEĞERLENDİRİYOR
Dijital platform için gelen projeleri de değerlendirdiğini söyleyen oyuncu, daha sonra bindiği taksi ile evinin yolunu tuttu. Genç çiftin kameraları görünce heyecanlanması da dikkatlerden kaçmadı.

Birkan Sokullu’dan evlilik açıklamasıBirkan Sokullu’dan evlilik açıklaması

 

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