Mazhar Alanson’dan hayatını kaybeden kızı Eda Alanson ile ilgili yürek yakan itiraf
Türkiye'nin efsane isimlerinden Mazhar Alanson geçen yıl hayatını kaybeden 50 yşaındaki kızı Melek Eda Alanson'un yaşama gözlerini yumduğu gün yaşadıklarını ilk kez anlattı.

MFÖ’nün üyesi Mazhar Alanson’un 50 yaşındaki kızı Melek Eda Alanson, geçen yıl ani bir hastalık nedeniyle Ankara’daki hastanede tedavi görürken hayatını kaybetmişti.

BloombergHT’de “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına katılan Mazhar Alanson, 4 Ekim 2024’te kaybettiği kızı Eda’nın vefat gününü yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Alanson, “Ben kalktığımda Biricik, (Suden) iki doktoru eve çağırmıştı, haber verileceği zaman...” dedi.

“Çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor” diyen Alanson, Aslı Şafak’ın “İnsanın arkadaşını kaybetmesi yalnız hissettiriyor mu?” sorusuna, “Yalnız hissettiriyor ama onu kabulleniyorsunuz ama çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor.

Bir müddet bir şey yapmak istemiyorsunuz. Zor bir dönemden geçtim. Kabul etmek gerektiği tasavvufta da söylenir. İsyan etmedim” cevabını verdi.

