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Mazlum Çimen doğum gününde ölümden döndü

Mazlum Çimen doğum gününde ölümden döndü
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66 yaşında giren sanatçı Mazlum Çimen, doğum gününde kalp krizi geçirdi. Çimen, daha sonra yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ünlü sanatçı Mazlum Çimen, önceki gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sanatçının kalbine stent takıldı.

Doğum gününü hastanede geçiren Çimen, sevenlerine sosyal medyadan sevindirici haberi verdi.

 Çimen “Hem de doğum günümde bir kriz, bir stent, yeniden doğdum, doğum gününde tekrar doğmak da bana yakışır” diyen sanatçı “Soran sormayan herkese selam, iyiyim" dedi.

 

Etiketler Mazlum Çimen kalp krizi stent
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