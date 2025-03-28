Megan Fox dördüncü çocuğunu kucağına aldı

Ünlü oyuncu Megan Fox, eski nişanlısı rapçi Machine Gun Kelly'den olan bebeğini dünyaya getirdi.

Amerikalı ünlü oyuncu Megan Fox, 38 yaşında dördüncü kez anne oldu. Geçtiğimiz aylarda ayrıldığını duyurduğu eski nişanlısı rapçi Machine Gun Kelly'den olan çocuğunun kız olduğunu açıklayan Fox, ilk kez kız çocuğu dünyaya getirdi.

Eski eşi Brian Austin Green'den üç oğlu olan ve evliliğini 2020 yılında ünlü rapçi için bitiren oyuncu, kendisinin de bebeğinin de sağlıklı olduğunu ifade etti.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Machine Gun Kelly ise siyah-beyaz bir video paylaştı. 34 yaşındaki rapçi, "Sonunda geldi! Bizim küçük tohumumuz" ifadesini kullandı.