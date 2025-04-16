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Megastar Tarkan'ı yıkan haber: Annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti

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Megastar Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Neşe Tevetoğlu'nun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenilirken Avrupa turnesi konserleri kapsamında Almanya'da olan Tarkan, annesinin vefat haberinin ardından sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Neşe Tevetoğlu'nun yarın İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Neşe Tevetoğlu bir süredir bacağındaki sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Megastar Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Etiketler tarkan neşe tevetoğlu
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