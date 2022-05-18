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Megastar Tarkan'ın acı günü: Sosyal medyadan duyurdu

Megastar Tarkan'ın acı günü: Sosyal medyadan duyurdu

Megastar Tarkan, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türk pop müziğinin Megastar'ı Tarkan, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan sahne amiri Cem Dermanlı'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

 Öğle saatlerinde aldığı acı haberle yıkılan Tarkan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

''20’li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı’yı kaybettik. Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor. Çok özleyeceğim kendisini. Her konserde gözlerim arayacak onu. Ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak.

Işıklar, nurlar içinde uyu Cem abi… Çok sevdik biz seni ve bil ki hiç unutulmayacaksın. Kalbimizde daima yaşayacaksın Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim…''

Etiketler tarkan Cem Dermanlı’
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