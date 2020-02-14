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  3. 14 Şubat 2020 17:51

Meğer sadece estetik değilmiş! Ajda Pekkan'ın sırrı ifşa oldu

Geçirdiği estetik ameliyatlar nedeniyle yaşlanmayan Türkiye'nin "süper star"ı Ajda Pekkan'ın "uzun ve kusursuz" gözüken bacaklarının sırrı da ortaya çıktı.

Meğer sadece estetik değilmiş! Ajda Pekkan'ın sırrı ifşa oldu
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Ajda Pekkan, önceki gün 74 yaşına girdi. Pekkan’ın uzun ve pürüzsüz görünen bacaklarının sırrı sonunda öğrenildi.

GÜNDE 2 SAAT SPOR YAPIYOR

Disiplinli bir hayat süren, sürekli diyet yapan, günde 2 saatini spora ayıran süperstarın sırrı ortaya çıktı.

Ajda Pekkan konser ve fotoğraf çekimlerinde Brezilya’daki sambacılarının kullandığı çorapları giyiyor.

SAMBA ÇORABI GİYİYOR

Çorapları ilk keşfeden ünlü isimler ise Seda Sayan ve Sezen Aksu. Hadise de samba çoraplarıyla objektif karşısına geçiyor.

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