Meğer sadece estetik değilmiş! Ajda Pekkan'ın sırrı ifşa oldu

Ajda Pekkan, önceki gün 74 yaşına girdi. Pekkan’ın uzun ve pürüzsüz görünen bacaklarının sırrı sonunda öğrenildi.

GÜNDE 2 SAAT SPOR YAPIYOR

Disiplinli bir hayat süren, sürekli diyet yapan, günde 2 saatini spora ayıran süperstarın sırrı ortaya çıktı.

Ajda Pekkan konser ve fotoğraf çekimlerinde Brezilya’daki sambacılarının kullandığı çorapları giyiyor.

SAMBA ÇORABI GİYİYOR

Çorapları ilk keşfeden ünlü isimler ise Seda Sayan ve Sezen Aksu. Hadise de samba çoraplarıyla objektif karşısına geçiyor.