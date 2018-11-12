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  3. 12 Kasım 2018 09:44

Meğer tek yasak Türkçe ezan değilmiş

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, tek parti döneminde Türkiye'deki tek yasağın "Türkçe ezan olmadığını" açıkladı.

Meğer tek yasak Türkçe ezan değilmiş
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CHP'li Öztürk Yılmaz'ın 'Türkçe ezan' sözlerinin ardından başlayan tartışma alevlenerek büyüyor.

Gündemdeki "Türkçe ezan" tartışmalarıyla ilgili olarak Haberturk yazarı tarihçi Murat Bardakçı, "Tek Parti zamanında yasak olan sadece Türkçe ezan değildi; hem Müslümanlar, hem de diğer dinlerin mensupları çok sıkı takip altındaydı" diyerek çok sayıda belgeyi de köşesinden paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Arşivi'ni kaynak gösteren Bardakçı, "Devletin o senelerdeki din politikasının temeli sadece Müslümanlar’ı değil, Türkiye’de mevcut diğer dinleri de kontrol altında tutmaya dayanıyordu" dedi.

Bardakçı yazısında bu yasaklarla ilgili olarak "devletin 1930’lu ve 40’lı senelerde uyguladığı dinî alandaki yasakların Arapça ezan okuma ve kamet getirme ile sınırlı kalmadığını, izinsiz dinî eğitimin şiddetli şekilde takip edildiğini, Alevî vatandaşların âyin yapmalarının da suç sayıldığını, hattâ diğer dinlerin mensuplarının bile bazı yasaklamalarla karşı karşıya bulunduklarını gösteren daha başka belgeler de yeralıyor…" ifadelerini kullandı.

İşte Bardakçı'nın aktardığı o yasaklardan dikkat çekenler:

Arapça ezan
Arapça kamet
Çocuklara Kur’an okumayı öğretmek
Ayin yapmak
Evliya türbesi kabul edilen mekânlara mum dikilmesi
Muska yazmak
Arapça dersi vermek



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