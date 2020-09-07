Mehmet Ali Alabora'nın yeni imajı ters tepti

Bir dönem ekranların en sevilen dizisi Yılan Hikayesi'nde Memoli karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mehmet Ali Alabora, Gezi Olayları sonrası yurt dışına gitmişti.

Snob Magazin'in haberine göre; Gezi davasında beraat eden Mehmet Ali Alabora, yaşamını hala yurt dışında devam ettiriyor.



Sevenleriyle sosyal medya hesabından iletişim halinde olan Alabora'nın son paylaşımı dikkat çekti.



42 yaşında olan Alabora'nın saçlarının ve sakallarının ciddi bir kısmının beyazladığı görüldü.



Alabora'nın sakallı halini ilk kez görenler, "Kendinizi bu kadar çok salmayın, toparlanın" şeklinde çok sayıda yorumda bulundu.



1999-2002 yıllar arasında ekrana gelen 'Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı 'Memoli' karakteriyle hafızalarda yer edinmişti.



Alabora, 2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı, olaylarından sonra Türkiye'den ayrılmıştı.

