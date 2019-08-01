Mehmet Ali Erbil eski günlere geri döndü

Banyoda düşmesinin ardından eski hastalığının nüksetmesiyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından eğlenceli bir video yayınladı.

"DOSTLARLA AKŞAM YEMEĞİ"

Instagram hesabından paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil videoya, "Yeniköyde dostlarla bir akşam yemeği." notunu ekledi. Mehmet Ali Erbil videoda, "İyi akşamlar Mali'nin mutfağında bu akşamki soframızda Lahmacunumuz var." ifadelerini kullandı. Erbil'in tekerlekli sandalyede oturduğu da takipçilerinin gözünden kaçmadı.

"BENİ SEVENLERİMİN DUASI AYAĞA KALDIRDI"

Mehmet Ali Erbil yaşadığı zor günleri anlatarak, "O günlerde Allah'a 'Bir tek bana sol elimi bahşet, hiç olmazsa hayatım biraz kolaylaşsın' diye dua ettim ve gerçekten de sol elimi oynatmaya başladım sonrasında. Beni, sevenlerimin duaları ayağa kaldırdı." ifadelerini kullanmıştı.