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  3. 02 Ekim 2019 12:36

Mehmet Ali Erbil gecelere geri döndü

235 gün yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, eski günlere geri döndü. Ünlü şovmen, sevgilisi olduğu iddia edilen 22 yaşındaki Asya isimli bir kadınla yemek yedi.

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Evinin banyosunda düştükten sonra 258 gün boyuncu hastanede tedavi gören Mehmet ALi Erbil, taburcu olduktan sonra, sosyal hayatına dönmeye çalışan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Asya isimli bir kadınla yemek yedi.

BİR KADINLA YEMEK YEDİ
Arkadaşları ile sık sık dışarı çıkan Erbil, sevgilisi olduğu iddia edilen kadınla Yeniköy'de görüntülendi. Habertürk'ün haberine göre çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil, "Bugün bir dostumuzun özel günüydü, onlara ziyarette bulunduk" açıklamasını yaptı.

"ROMANTİK YEMEK YEMEDİK"
Sevgilisi Asya hakkındaki sorulara her zamanki gibi komik yanıtlar veren komedyen, "Romantik yemek yemedik, merak etmeyin" dedi. Yorgun görünen Erbil'in, bir sinema filmi için kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

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